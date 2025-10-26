ترسخ بورشه مكانتها الرائدة في عالم السيارات الفاخرة من خلال سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «كاين»، حيث تجمع هذه السيارة بين الأداء الرياضي الاستثنائي والتفاصيل الفاخرة وأحدث التقنيات، كل ذلك في تصميم يعكس القوة والأناقة.



تعد كاين مثالا على الابتكار الهندسي، بفضل التحسينات في الأداء والديناميكية، والتطويرات الدقيقة في التصميم الخارجي والداخلي. هذه الميزات التي تجعلها نموذجا متطورا ومميزا في فئتها.



ويقدم مركز بورشه الكويت شركة بهبهاني للسيارات مجموعة من طرازات كاين لعملائه في الكويت. تشمل هذه التشكيلة طرازات مثل كاين، كاين إس، وكاين جي تي إس، بالإضافة إلى النسخ الكوبيه.



تتوافر هذه الإصدارات بألوان جذابة مثل الأحمر كارمين، والأزرق مونتيغو، والأبيض كاريرا ميتاليك، مما يمنح العملاء خيارات واسعة من الفخامة والفرادة، وتبدأ أسعارها من 29.995 دينارا، مما يجعلها فرصة مثالية لعشاق الأداء والرفاهية بأسعار تنافسية.



كاين.. أكثر من مجرد سيارة دفع رباعي فاخرة



منذ إطلاقها، أثبتت بورشه كاين أنها أكثر من مجرد سيارة رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات، فهي رمز للقوة والعملية. يمكنها مواجهة مختلف ظروف القيادة، سواء على الطرق المعبدة أو الوعرة، مما يضع معايير جديدة في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.



وبفضل إرثها العريق الذي يمتد لأكثر من 20 عاما، استطاعت كاين أن ترسخ مكانتها كواحدة من أنجح وأشهر سيارات بورشه في العالم. كما حافظت على ريادتها في سوق الـ SUV الرياضية في الشرق الأوسط، حيث تواصل تصدر مبيعات بورشه في المنطقة للعام الثاني على التوالي. ويعود ذلك إلى مزيجها الفريد بين الأداء الرياضي، الفخامة، والراحة، مما يجعلها الخيار المثالي لعشاق القيادة الديناميكية.



وتتمتع كاين الجديدة بمقصورة داخلية تجمع بين الجودة الفائقة والتصميم العصري الذي يركز على راحة السائق والركاب. المقصورة مزودة بمقاعد رياضية مريحة قابلة للتعديل بالكامل، مع اختيار مواد فاخرة مثل الجلد الناعم والأنسجة العصرية التي تضفي لمسة من الفخامة على كل جزء من السيارة. كما تمت إضافة تفاصيل دقيقة في التصميم الداخلي، مثل الإضاءة المحيطية القابلة للتعديل واللمسات المعدنية التي تعزز من طابع السيارة الرياضي والفاخر في آن واحد.



المزايا التقنية داخل المقصورة



تم تزويد كاين الجديدة بنظام ترفيهي متطور يحتوي على شاشة لمسية عالية الدقة بحجم 12.3 بوصة، التي تتيح للسائق التحكم بكل سهولة في وظائف السيارة المختلفة، سواء كانت متعلقة بالموسيقى، التنقل، أو إعدادات السيارة الأخرى. كما يتوافر للنظام دعم لتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يسهل عملية ربط الهاتف الذكي بالسيارة.



تتميز بورشه كاين بتصميم خارجي يلفت الأنظار فورا بفضل الخطوط الديناميكية الجريئة، والمقدمة العريضة التي تعكس القوة، والمصابيح الأمامية المبتكرة LED Matrix التي تمنح إضاءة متكيفة وفعالة. كما يأتي التصميم الخلفي مزودا بشريط ضوئي متصل وأقواس عجلات عريضة تضفي حضورا مهيبا على الطريق.



مقصورة فاخرة مجهزة بأحدث التقنيات



عند الدخول إلى مقصورة الكاين، يجد السائق والركاب أنفسهم وسط مزيج متناغم من الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة. توفر المقاعد الجلدية الرياضية راحة استثنائية ودعما مثاليا حتى في الرحلات الطويلة، مع خيارات متعددة للتعديل والتهوية والتدفئة.



كما تضم المقصورة شاشة لمس عالية الدقة للركاب بقياس 12.6 بوصة، ونظام معلومات وترفيه Porsche Communication Management (PCM) المتكامل، ودعم CarPlay Apple وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر من Burmester أو BOSE حسب الطراز.



أداء رياضي لا يضاهى



من حيث الأداء، تقدم كاين مجموعة من خيارات المحركات التي تجمع بين القوة والكفاءة، تشمل:



٭ كاين اس بمحرك V8 توربو سعة 4.0 ليترات بقوة 474 حصانا، يمنح تسارعا استثنائيا من 0 إلى 100 كم/س في 4.7 ثوان فقط.



٭ كاين بمحرك V6 توربو سعة 3.0 ليترات يولد قوة تصل إلى 353 حصانا.



٭ كاين كوبيه بمحرك V6 يولد قوة تصل إلى 353 حصانا وتسارع من 0 إلى 100 كم بـ 5.7 ثوان مع مجموعة سبورت كرونو.



وتأتي جميع الطرازات مزودة بنظام الدفع الكلي النشط Porsche Traction Management (PTM)، ونظام تعليق هوائي متكيف يوفر تجربة قيادة مريحة وثابتة حتى على الطرق الصعبة.



تقنيات السلامة المتقدمة



حرصت بورشه على تزويد الكاين بأحدث أنظمة السلامة، مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى نظام الرؤية الليلية Night Vision Assist الذي يعتمد على كاميرا حرارية لرصد الأجسام على الطريق في ظروف الإضاءة المنخفضة.



تحول جذري في تجربة القيادة



تأتي كاين الجديدة بمفهوم تحكم رقمي بالكامل، مع تقنيات تعليق متطورة ومجموعة نقل حركة محسنة، بالإضافة إلى نظام Porsche Driver Experience المستوحى من طراز تايكان، والذي يركز على سهولة التحكم في الوظائف الأساسية من خلال تصميم يعزز راحة السائق.



مزايا تقنية متطورة



تشمل التحديثات الرئيسية:



٭ مصابيح HD Matrix LED عالية الدقة التي توفر إضاءة مثالية في جميع حالات القيادة.



٭ نظام تنقية الهواء الداخلي الذي يزيل الملوثات لضمان بيئة صحية داخل المقصورة.



٭ شاشة ترفيهية للمقعد الأمامي تتيح للراكب مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الرحلة.



٭ عجلة قيادة جديدة مستوحاة من بورشه 911.



٭ نظام تبديل السرعات Toggle-Style لتعزيز متعة القيادة.



٭ شاشة عدادات رقمية 12.6 بوصة بتصميم منحني ومستقل مع خيارات عرض متغيرة.



٭ نظام Porsche Communication Management (PCM) بشاشة 12.3 بوصة للوصول إلى وظائف السيارة بسهولة، مع دعم تطبيقات مثل Spotify وApple Music.



تصميم خارجي محسن وتقنيات إضاءة متقدمة



تتمتع كاين الجديدة بتصميم أكثر أناقة وجرأة، مع واجهة أمامية جديدة، أجنحة مقوسة، وغطاء محرك معاد تصميمه. أما في الخلف، فتتميز بمصابيح ثلاثية الأبعاد، مصد خلفي أنيق، ومجموعة جديدة من العجلات بقياسات 20، 21، و22 بوصة.



كما تم تجهيز السيارة بمصابيح LED أمامية عالية الدقة، مزودة بتقنية ذكية تتكيف مع ظروف القيادة عبر توزيع الضوء بدقة تصل إلى 32.000 بكسل لكل مصباح، مما يعزز الرؤية الليلية دون التأثير على مستخدمي الطريق الآخرين.



تحسينات على نظام التعليق لتعزيز الأداء



تدعم كاين الجديدة تجربة قيادة أكثر راحة وثباتا، بفضل:



٭ نظام تعليق مع نوابض من الفولاذ مع نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط (PASM) كتجهيز أساسي.



٭ ممتصات صدمات بتقنية الصمامات الثنائية لتحسين الراحة عند السرعات المنخفضة وزيادة التحكم عند القيادة الديناميكية.



٭ نظام تعليق هوائي متكيف ذو حجرتين يوفر نطاقات تحكم واسعة بين أوضاع القيادة العادي، الرياضي، والرياضي بلاس.



أنظمة مساعدة ذكية لتعزيز السلامة



تم تجهيز بورشه كاين بمجموعة متطورة من أنظمة المساعدة، من بينها:



٭ نظام الحد الأقصى للسرعة النشط.



٭ مساعد تجنب العوائق (Swerve Assist).



٭ مساعد الانعطاف (Cornering Assist).



٭ نظام Porsche InnoDrive المطور مع التحكم الذكي بالسرعة المتكيف.

فرصة استثنائية للتجربة

بهذه المناسبة، صرح هاني مرعي المدير العام لمركز بورشه الكويت: فخورون بتقديم عرض استثنائي على طرازات بورشه كاين، مما يتيح لعملائنا فرصة اقتناء سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الرياضي المميز بسعر لا يضاهى. ندعو جميع محبي القيادة المميزة لزيارة مركز بورشه الكويت وتجربة الكاين بأنفسهم، حيث نؤمن بأن التجربة الواقعية هي أفضل وسيلة لاكتشاف ما يجعل بورشه مختلفة عن أي سيارة أخرى.



وتعد هذه الفرصة مثالية لعشاق بورشه الذين يبحثون عن سيارة تعكس شخصيتهم وتناسب أسلوب حياتهم الفريد، مما يعزز تجربة القيادة ويجعل من كل رحلة على متن كاين مغامرة لا تنسى.



ويدعو مركز بورشه الكويت العملاء الكرام لزيارة صالة العرض في الشويخ، أو التواصل لحجز تجربة قيادة حصرية لاكتشاف عالم الكاين عن قرب. هذا العرض لفترة محدودة ويشمل مجموعة واسعة من الطرازات والمواصفات التي تناسب مختلف الأذواق.



للمزيد من المعلومات ولحجز تجربة قيادة هذه السيارة الأيقونية، يمكنكم التواصل مع مركز بورشه الكويت على الرقم: 1870 870.

إمكانية التخصيص مع برنامج Exclusive Manufaktur

لإضفاء طابع شخصي لا مثيل له، تقدم بورشه لعملائها فرصة الاستفادة من برنامج Porsche Exclusive Manufaktur، الذي يتيح لهم تخصيص السيارة حسب رغبتهم. من خلال هذا البرنامج، يمكن للعملاء اختيار المواد، الألوان، واللمسات النهائية التي تناسب ذوقهم الخاص، من مقاعد مغطاة بأفخم أنواع الجلد، إلى أسطح تطعيمات مصنوعة من الخشب الفاخر أو الألياف الكربونية، وصولا إلى خيارات فريدة للألوان التي تزين تفاصيل السيارة الداخلية.





