أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم قرارا بشأن صرف الدعم المخصص للمزارعين من خلال الرابط الإلكتروني.

وجاء في القرار:

مادة أولى

- يعتمد العمل بالأنظمة الآلية بشأن صرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في المواقع التابعة للجهات المعتمدة لدى الهيئة كجهات تسويق الإنتاج النباتي المحلي والموافق عليها من الهيئة وبإشرافها، وذلك طبقا للقواعد والقرارات المعمول بها في الهيئة.

مادة ثانية

- يلغى العمل بالنظام الورقي بعد الانتهاء من التعامل بنظام الربط الآلي طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.

- على جميع جهات الاختصاص - ركل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من 1/1/2026 وينشر في الجريدة الرسمية.