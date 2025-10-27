

أعلنت «قمم الجريدة» لتنظيم المؤتمرات عن شراكة استراتيجية مع شركة «Ooredoo ـ الكويت»، لتنظيم النسخة الرابعة من قمة تقنية الأموال (MoneyTech)، المقررة يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وذلك في فندق سانت ريجيس الكويت.



وتستقطب القمة هذا العام أكثر من 24 قياديا من الكويت وقطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وغيرها، بما يعكس مكانة الحدث كمنصة محورية لصناع القرار والخبراء، وتضم الأجندة 11 جلسة رئيسية تتنوع بين كلمات افتتاحية وحوارات مباشرة ونقاشات متخصصة حول محاور الاستثمار ومراكز البيانات والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي.



وسيلقي الرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo ـ الكويت» عبدالعزيز البابطين الكلمة الافتتاحية التي تركز على الفرص الواعدة في بناء مراكز البيانات ودورها بدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت والمنطقة، علاوة على التقدم الذي حققته «Ooredoo ـ الكويت» بمجال مراكز البيانات وأهميتها في دعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية.



كما يشارك في القمة قيادات من شركات عالمية كبرى، من بينها أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وبلاج آند بلاي (Plug and Play)، وإنفيديا (NVIDIA)، إلى جانب الرئيسة التنفيذية لشركة سنتيس (Syntys)، ما يضيف بعدا دوليا ويضع الكويت في قلب النقاشات العالمية حول المال والتكنولوجيا.



وتتضمن أبرز محاور قمة تقنية الأموال 2025 دور الذكاء الاصطناعي وتوافر مراكز البيانات في تسريع نمو القطاع الخاص الخليجي، والتقنية المالية بين النضوج واستمرار التطور، وبروز التقنية الطبية كفئة استثمارية جديدة للمستثمر الخليجي وآفاقها المستقبلية، والتقنية العقارية وقدرتها على إعادة تعريف الاستثمار العقاري وفتح آفاق جديدة للنمو.



وستبحث الجلسة الأولى دور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في تسريع نمو القطاع الخاص الخليجي، وكيف تسهم البنية الرقمية المتقدمة في تعزيز تنافسية الأسواق الإقليمية، وسيتناول المتحدثون العلاقة بين الاستثمار في مراكز البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات، ودعم الابتكار في مجالات متعددة من الخدمات المالية إلى الطاقة والتعليم، كما ستناقش الجلسة السياسات الكفيلة بتهيئة بيئة رقمية تمكن القطاع الخاص من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على التوسع.



أما الجلسة الثانية فستركز على التقنية المالية (FinTech) التي تمثل أحد أكثر القطاعات نموا في المنطقة خلال العقد الماضي. وستطرح النقاشات تساؤلات حول ما إذا كان القطاع يدخل مرحلة نضوج واستقرار بعد الطفرة الاستثمارية الكبيرة أم أنه يستعد لجولة جديدة من التطور، وستتناول الجلسة اتجاهات الاندماج والاستحواذ، ودور التشريعات الحديثة في دعم الابتكار المالي، وكيف يمكن للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية أن تواصل التوسع إقليميا وتسهم في بناء نظام مالي رقمي متكامل في دول الخليج.



وفي الجلسة الثالثة، سيتناول الخبراء بروز التقنية الطبية (HealthTech) كأحد أهم مجالات الاستثمار الجديدة للمستثمر الخليجي. وستبحث الجلسة في التقاطعات بين الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الرعاية الصحية، ورأس المال الجريء، مع تسليط الضوء على الابتكارات في العلاجات المتخصصة والعلاجات الطبية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



كما ستناقش الآفاق المستقبلية أمام دول الخليج لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الصحية، وكيف يمكن للبيئة البحثية والتنظيمية أن تسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين المعرفة الطبية المتقدمة.



أما الجلسة الرابعة فستتناول التحولات الجذرية في قطاع التقنية العقارية (PropTech) ودورها في إعادة تعريف الاستثمار العقاري وفتح آفاق جديدة للنمو، وستبحث الجلسة نماذج التمويل والاستثمار المبتكرة كالاستثمار العقاري الجماعي والحلول الرقمية في إدارة العقارات، وكيف تساهم رقمنة السوق في رفع جاذبيته الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد.



وتسلط الجلسة الختامية الضوء على صعود جيل جديد من المؤسسين والمستثمرين والمهنيين في الخليج، ممن يعيدون تشكيل ملامح الأسواق الإقليمية برؤيتهم الريادية وطموحهم الاستثماري.



وستتناول النقاشات كيف يمكن لشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية التكيف مع تطلعات هذا الجيل، ودعم مسيرته المهنية والمالية، من خلال نماذج استثمار مرنة تواكب التحول في أنماط الثروة والعمل، كما ستبحث الجلسة كيفية تمكين هذا الجيل من بناء قيمة اقتصادية طويلة الأجل، وتحفيز روح الريادة والابتكار التي تمثل جوهر التحول في الاقتصاد الخليجي الحديث.



ومن أبرز المتحدثين في القمة: عبدالعزيز البابطين الرئيس التنفيذي «Ooredoo ـ الكويت»، وربيع خوري الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للتخارج، ميدل إيست فنتشر بارتنرز، وكارتك رينجن رئيس قطاع الشركات الناشئة للشرق الأوسط وتركيا وافريقيا، أمازون ويب سيرفيسز، وبنجامين كلوس.



بالإضافة إلى نائب الرئيس ومدير الإمارات والخليج، بلاج آند بلاي، وسونيتا بوتسي، الرئيس التنفيذي، سنتيس، وهيثم التركيت، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول والتكنولوجيا والعمليات، بيت التمويل الكويتي، ونيل وارما، الرئيس والمدير التنفيذي، مونغوز بايو، ود.خديجة علي، المؤسس والرئيس التنفيذي، بايوسابين.



كما يشارك أيمن الشرايحة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، الطبي (Altibbi)، وحسن زينل، المؤسس ومدير شريك، أرزان فنتشر كابيتال، ومحمد الخرافي، رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة، بنك الكويت الوطني، وسلطان غزنوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سين هولدينغ.



وذلك بالإضافة إلى مشعل المنيخ، رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي للمجموعة، بيت التمويل الكويتي، وفهد الشارخ، الرئيس التنفيذي، تك إنفست، ومنار محمصاني ـ شريك مؤسس ورئيس تنفيذي، ستيك، وعلي الفوزان، مؤسس ومدير شريك لـ «مدير»، وعبدالله الصالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سكن».



وتشهد القمة أيضا مشاركة عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «كيبر»، وأحمد مصطفى، رئيس تبني منظومة الذكاء الاصطناعي وتطوير العلاقات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «إنفيديا»، وحمد الشيخ مساعد ـ مدير قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال في «كفيك إنفست».



كما تشارك دينا الرفاعي، نائب رئيس تنفيذي ـ شؤون المستثمرين، المركز المالي الكويتي «المركز»، وأحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «سي اف آي المالية»، وعبدالله العيار، نائب العضو المنتدب للاستدامة، مؤسسة البترول الكويتية.



وتعد قمة تقنية الأموال (MoneyTech 2025) جزءا من مبادرات «قمم الجريدة» لتنظيم المؤتمرات، وهي الذراع التنظيمي للمؤتمرات لجريدة «الجريدة»، الصحيفة الكويتية الرائدة، وتعقد النسخة الرابعة من القمة بالشراكة مع شركة Ooredoo الكويت، والشركاء الاستراتيجيين بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الوطني، هيومن سوفت، كيفك، المركز المالي الكويتي (المركز)، ديمه كابيتال، كامكو، CFI وشركة علي عبدالوهاب المطوع.