علاء مجيد



كشفت مجلة «ميد»، عن حجم انفاق الكويت على مشاريع البنية التحتية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) منذ عام 2014 حتى الآن، حيث بلغت 2.93 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة 6.15% من حيث اجمالي قيمة انفاق دول الخليج على مشروعات الغاز خلال الفترة المذكورة والبالغة 47.6 مليار دولار. وأظهرت مجلة «ميد» أن مؤسسة البترول الكويتية، تخوض إجراءات الموافقة النهائية على مشروع مخطط لإضافة وحدة إعادة تسييل الغاز الطبيعي إلى منشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال الدائمة في منطقة الزور، ووافقت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، على القرار الاستثماري النهائي للمشروع في يناير، وأفادت الشركة بأنه تم الانتهاء من دراسة الهندسة والتصميم الأولية للمشروع في نوفمبر 2024. وحسب التقرير، يطور هذا المشروع للحد من حرق الغاز المبخر، والذي يحدث عندما تنخفض معدلات الإمداد من منشآت استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ما دون الحد الأدنى للحدود التصميمية. وستعمل الوحدة الجديدة على إعادة تسييل الغاز الطبيعي عبر عمليات التبريد، ثم إعادته إلى خزانات التخزين في صورة سائلة.