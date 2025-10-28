

تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة م. منيرة الأمير تعديلا على قرار المجلس البلدي الخاص بمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن توفير دورات المياه العمومية كونها ضرورية ومطلبا أساسيا وليس اختياريا، حيث اكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور الحرص على توفير دورات المياه العمومية في المناطق الحيوية، وتعتبر ذلك من الأولويات التي تسهم في تعزيز الصحة العامة وراحة مرتادي الأماكن العامة، خاصة في المواقع ذات كثافة الزوار المرتفعة مثل سوق المباركية.



وأشارت إلى أنه جار العمل على إنشاء دورة مياه ذكية في القسيمة رقم 12 ضمن مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق سوق المباركية. ويأتي هذا المشروع تماشيا مع توجه البلدية نحو تطوير المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.



كما تناقش الكتاب المقدم من صاحب العلاقة باقتراح بند المطاعم بإضافة للمساحات الأكثر من 1000م2 بنفس الشرط.