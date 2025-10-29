عبدالكريم العبدالله

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أن الزيادة في حالات الأمراض التنفسية في البلاد ضمن المعدلات الموسمية المتوقعة، موضحا أن نحو 75% من الحالات المسجلة تعود إلى ڤيروس الإنفلونزا من النوع (A)، وذلك وفق نتائج المنصة الرقمية الوطنية لرصد الأمراض التنفسية (EmFlu).

وقال السند في تصريح صحافي إن المنصة أظهرت زيادة موسمية في معدلات الأمراض التنفسية تظل ضمن الحدود الطبيعية، مشيرا إلى أن المتابعة الوبائية سجلت وجود ڤيروسات أخرى مرافقة مثل الڤيروس التنفسي المخلوي وعدد من الأمراض البكتيرية الموسمية.

وأوضح أن المنصة تمثل نقلة نوعية في نظام الترصد الصحي، إذ تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة الصحية والإنذار المبكر، مؤكدا استمرار الحملة الوطنية للتطعيمات الموسمية التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 67 ألف خلال الشهر الأول من انطلاقها.

وأضاف ان خدمات التطعيم متاحة في أكثر من 75 موقعا على مستوى البلاد منها 15 مركزا جديدا لتوسيع نطاق الوصول وضمان تغطية صحية أوسع.

وأكد أن الوقاية بالتطعيم تمثل خط الدفاع الأول لحماية الفرد والمجتمع وتعكس وعيا وطنيا ومسؤولية جماعية لصون صحة الإنسان.