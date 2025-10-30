

دارين العلي



أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء عن اقتراب قطاعات الوزارة من الانتهاء من تحديد النوبات الملائمة لطبيعة أعمالها، تمهيدا لرفعها لديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها.



وقالت المصادر إنه تم رفع كتب خاصة تتضمن النوبات التي تناسب كل قطاع من قبل مسؤولي القطاعات إلى وكيل الوزارة، وذلك بالتوافق مع النوبات التي حددها ديوان الخدمة المدنية.



ولفتت إلى ان اقرار نظام النوبات الجديد من شأنه أن يسهم في إعداد التقاييم السنوية بشكل سريع دون تأخير.



وأوضحت المصادر ان «ديوان الخدمة المدنية سبق أن طالب الوزارة بضرورة الالتزام بالنوبات المحددة في قراره رقم 12 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن التعويض عن العمل الإضافي ونظام النوبة».



وأشارت إلى حرص الوزارة على تنظيم نوبات العاملين فيها وفقا للقواعد والنظم التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.



في سياق منفصل، ناقش مجلس إدارة الجهاز المركز للمناقصات العامة أمس 33 موضوعا يتعلق بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أبرزها، موضوع مناقصة تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية).



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن اللجنة المختصة بدراسة هذه المناقصة التي ستنتج 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا طلبت من الجهاز ضرورة تفعيل المادة 40 من قانون المناقصات العامة مع أول أرخص العطاءات وتفعيل المادة 60 من القانون ذاته وانتداب الوزارة لعمل موازنة تثمينية نظرا لارتفاع وتدني بعض البنود بشكل كبير عن أسعار السوق السائدة.