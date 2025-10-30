

عبدالكريم العبدالله



في إطار تعزيز منظومة خدمات طب الأسنان الجراحية التخصصية في الكويت، أفادت وزارة الصحة عن بدء مستشفى جابر في استقبال وعلاج حالات كسور الوجه والفكين ضمن خدماته الجراحية المتقدمة، ما يفتح آفاقا جديدة أمام المرضى للحصول على رعاية متكاملة في هذا المجال الحيوي، وفق أعلى المعايير الطبية العالمية. ويأتي هذا التطور استكمالا لجهود وزارة الصحة في توسيع نطاق الخدمات التخصصية الدقيقة داخل المستشفيات العامة، وتيسير حصول المرضى على العلاج الجراحي المتقدم في بيئة مجهزة بأحدث التقنيات.



وقد نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء عمليتين نوعيتين لتصحيح وترميم عظام الوجه والفكين باستخدام تقنية التخطيط الافتراضي ثلاثي الأبعاد (3D Virtual Planning)، وهي تقنية تسهم في رفع دقة التخطيط الجراحي وتحسين النتائج الوظيفية والجمالية للمرضى.



ويضم الفريق الطبي نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة في جراحة الوجه والفكين، برئاسة استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس أقسام جراحة الوجه والفكين د.أنور رمضان واستشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين في مركز جابر التخصصي لطب الأسنان ومستشفى جابر الأحمد د.علي السبتي واستشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين في مركز الأميري التخصصي لطب الأسنان ومستشفى الأميري د.أحمد دشتي وأخصائية جراحة الوجه والفكين د.خنساء خليل. ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة الصحة على تمكين الكوادر الطبية الوطنية وتزويدها بأحدث الوسائل التقنية والجراحية، بما يعزز مكانة الكويت في مجالات الطب التخصصي، ويترجم التزام المنظومة الصحية بتقديم رعاية آمنة وذات جودة عالية ترتقي بتجربة المريض ومستوى الخدمة الصحية في البلاد.