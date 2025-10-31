بيروت - بولين فاضل



يشارك وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على رأس وفد في أعمال منتدى «حوار المنامة» في مملكة البحرين.

ويتحدث الوزير الحجار في جلسة حوارية بعنوان: «المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده»، كما سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى، خلال زيارته التي تستمر ليومين.



من جهة ثانية، علمت «الانباء» أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يتوجهان الى المملكة العربية السعودية في الساعات المقبلة للمشاركة في مؤتمر أمني تعدّه جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية (هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقرها في الرياض). وستكون لهما سلسلة اجتماعات جانبية مع قادة أمنيين عرب، ومن بينهم مسؤولون أمنيون سوريون حيث ستتم متابعة الملفات التي هي موضع بحث وتنسيق ومعالجة بين الجانبين اللبناني والسوري، وأبرزها مسألة الحدود بين البلدين وضبط التهريب، وكذلك المسألة المتعلقة بعدد من النساء والأطفال اللبنانيين من المنتمين لتنظيم داعش والموجودين في مخيم الهول للاجئين في محافظة الحسكة شمال سورية، والذين تريد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" ترحيلهم الى لبنان إذ إن النساء يحملن الجنسية اللبنانية.

وسيثير الجانب اللبناني مع الجانب السوري هذه المسألة وإمكان إعادتهم، إذ إن «قسد» طلبت من الجانب اللبناني إعادتهم الى لبنان. وتحرص دوائر الأمن العام اللبناني على أن يكون هذا الملف، إضافة الى جانبه الأمني، متابَعاً سياسياً مع السلطات اللبنانية الرسمية ومع السلطات السورية من أجل إنهاء هذه القضية التي طال عمرها وامتد لأكثر من سبع سنوات.

وكان وفد من «قسد» قد زار اللواء حسن شقير يوم الخميس الماضي من أجل بحث كيفية متابعة هذه المسألة. وعلمت «الأنباء» أن هناك عدداً من الرجال من الموجودين في مخيم الهول ممن كانوا ينتمون الى داعش ويقولون إنهم من الجنسية اللبنانية، ولكن لا شيء يثبت ذلك، إذ إنهم من دون أوراق ثبوتية، وبالتالي قد يتم فتح تحقيق في فترة لاحقة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء لبنانيين وكيفية التعاطي مع قضيتهم.

والجدير ذكره أن هناك نحو 19 امرأة وطفلاً لبنانياً موجودون في مخيم الهول الذي تشرف عليه «قسد» والمقاتلون الأكراد، وهم يقبعون هناك منذ انهاء سيطرة داعش في شرق سورية وهم يعيشون في ظروف صعبة، وثمة متابعة قانونية وأمنية لقضية هذه العائلات من قبل وزير الداخلية العميد أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.