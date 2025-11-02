

يستعد الفنان عمرو سعد لخوض تجربة جديدة كليا في عالم الدراما الرقمية من خلال مسلسله الجديد «من أول وجديد»، المكون من 15 حلقة، وهو أولى تجاربه المخصصة للعرض عبر المنصات الرقمية.

ومن المتوقع أن يقدم عمرو شخصية مختلفة تماما عما اعتاد عليه جمهوره، في إطار من الدراما الاجتماعية الشائقة التي تحمل العديد من المفاجآت.

وانضمت الفنانة مها نصار لتجسيد دور البطولة النسائية أمامه، كما تعاقدت الفنانة انتصار على المشاركة في المسلسل، على أن تعلن الشركة المنتجة الأيام المقبلة، بحسب موقع «فوشيا»، عن أسماء باقي الأبطال الذين سيكتمل بهم فريق التصوير قبل انطلاق الكاميرا رسميا.

وبالتوازي مع تحضيراته لمسلسل «من أول وجديد»، يواصل عمرو سعد التحضير لمسلسل آخر يحمل عنوان «الريس»، المقرر مشاركته به في الموسم الرمضاني المقبل، تحت إدارة المخرج أحمد خالد موسى. ويضم العمل نخبة من النجوم بينهم: حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، علاء مرسي، وسارة بركة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الشهر الجاري.