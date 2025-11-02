

تعيش الفنانة منة شلبي واحدة من أجمل مراحل حياتها على المستويين الشخصي والمهني بعد أن أعلنت رسميا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتبدأ صفحة جديدة عنوانها الاستقرار العاطفي وتكوين أسرة بعد سنوات طويلة من العزوبية التي كانت حديث جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذا الخبر الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلانه.



ورغم انشغالها بحياتها الجديدة، لم تتوقف منة عن نشاطها الفني، إذ تستعد بحسب مجلة «سيدتي»، للظهور في ثلاثة أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة، تؤكد من خلالها استمرار حضورها السينمائي القوي، وذلك بجانب تواجدها على شاشات السينما بفيلم «هيبتا - المناظرة الأخيرة»، الذي يعرض حاليا في الصالات، إذ انطلق يوم 8 أكتوبر الجاري.



ويعد فيلم «7 Dogs» أول أعمالها المنتظر طرحها في دور السينمات، وقد انتهت أخيرا من تصوير مشاهدها فيه بالكامل، حيث تقدم ظهورا خاصا في عدد محدود من المشاهد، ويجمعها بعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والعالميين، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومونيكا بيلوتشي.



والفيلم الثاني الذي تنتظره شلبي، هو «فرقة الموت» الذي يجمعها بأحمد عز، وهو ينتمي إلى نوعية الأكشن، وتم الانتهاء من تصوير معظم مشاهده بالفعل، وتتبقى أيام قليلة على الانتهاء منه بالكامل، ويشارك في البطولة: آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وضيفة الشرف أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.



أما المشروع الثالث، فهو فيلم «نورماندي»، ويشاركها فيه الفنانان أمير كرارة وأحمد فهمي، ومن المنتظر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته: مصطفى غريب، أحمد داش، وباميلا الكيك، وتدور أحداثه حول خيانة تحدث بين مجموعة من المجرمين والنصابين أثناء بحثهم عن خزانة من الألماس في فرنسا.