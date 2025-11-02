كرمت إدارة هينو مؤخرا فريق بحرة التجارية التابعة لمجموعة الساير تقديرا لخدمات ما بعد البيع المميزة، وروح الفريق، والالتزام تجاه العملاء، وقد حصلت شركة بحرة التجارية (BTC)، إحدى شركات مجموعة الساير، على أعلى تكريم في حفل توزيع جوائز فرق الخدمة لموزعي هينو موتورز - الشرق الأوسط لعام 2024. هذا الإنجاز المرموق يبرز مدى التزام شركة بحرة التجارية الثابت بتقديم دعم ما بعد البيع على مستوى عالمي لعملاء هينو في الكويت.



وشهد حفل الجوائز، الذي احتفى بتفوق الخدمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حضور كبار ممثلي الإدارة الإقليمية والعالمية لعلامة هينو التجارية: تسوكاسا موساشي - المدير العام، قسم التسويق والخدمات الخارجية هينو موتورز اليابان، وشيغيهارو مياموتو - المدير العام هينو موتورز الشرق الأوسط (دبي)، وبراجيش باسكاران مدير هينو موتورز الشرق الأوسط.



وحصدت شركة بحرة التجارية الجائزة الكبرى: «أفضل فريق خدمة لعام 2024»، والتي تسلمها إيلي أندراوس - المدير العام، وسيد أنور رجا - مدير المبيعات، تقديرا لتميز الفريق في القيادة، التعاون وتقديم خدمة عملاء مميزة.



وفي إطار التكريم الخاص للأفراد الذين كانوا وراء هذا النجاح، تم تكريم أعضاء رئيسيين من فريق الخدمة بجوائز منفصلة:



٭ أفضل مدير خدمة - كريشنا راجا سانجيفا شيرفيغار



٭ أفضل موظف دعم - راجا سيكاران ساتيش كنان



٭ أفضل فني - رانجو أورايامبوراث راجان



وقدمت إدارة هينو تكريما خاصا لإيلي أندراوس لما يقدمه من توجيه وتحفيز مستمر، وإدارة مميزة كانت عاملا محوريا في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز في الخدمة.



وصرح إيلي أندراوس قائلا: هذا الإنجاز المميز يعكس التفاني العميق لفريقنا في مجال الجودة ورضا العملاء والتميز في الخدمة. نحن فخورون جدا بشراكتنا مع هينو موتورز، ونكرس أنفسنا كل يوم للمضي قدما بفخر وشغف لخدمة عملائنا بشكل أفضل.



وتفتخر مجموعة الساير وشركة بحرة التجارية بتمثيل علامة هينو المرموقة في الكويت، في شراكة تأسست على الأسس المشتركة كالجودة، المتانة والاعتمادية. ويضمن التدريب المستمر للفريق والالتزام بمعايير هينو العالمية أن تحافظ كل مركبة على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.



وقد أكد حفل توزيع الجوائز على المهمة الجماعية المتمثلة ليس فقط في توفير أفضل مجموعة من منتجات هينو، بل أيضا في تقديم خدمات ما بعد البيع القوية والرائدة على مستوى القطاع، والتي تدعم إنتاجية الشركات في جميع أنحاء البلاد. ويعزز هذا الإنجاز الاستثنائي مكانة شركة بحرة التجارية كمعيار للتميز في خدمات هينو على مستوى الشرق الأوسط.