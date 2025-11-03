قفزت ثروة مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، بنحو 24 مليار دولار يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أسهم الشركة إلى أعلى مستوى في تاريخها مدعومة بنتائج مالية فاقت توقعات وول ستريت، وبطلب قوي على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.



وارتفع سهم أمازون بنسبة 11.5% ليصل إلى نحو 248.6 دولارا بعد افتتاح تداولات الجمعة، في واحدة من أكبر القفزات اليومية منذ أبريل الماضي، حين صعد السهم بنحو 12%، وكان السهم قد تراجع 3.2% في جلسة الخميس الماضي التي سبقت إعلان النتائج.



وأعلنت الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 180.2 مليار دولار وأرباحا بواقع 1.95 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 177.9 مليار دولار و1.57 دولار للسهم، وفق بيانات FactSet، وفقا لتقرير نشرته «فوربس».



وأرجع الرئيس التنفيذي آندي جاسي هذه النتائج القوية إلى النمو الكبير في خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 33 مليار دولار، إضافة إلى الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، بعد تدشين مركز بيانات ضخم بقيمة 11 مليار دولار هذا الأسبوع لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Anthropic.



وبحسب تقديرات فوربس، ارتفعت ثروة بيزوس الذي يمتلك 8% من أسهم أمازون إلى 259.4 مليار دولار، ليبقى ثالث أغنى شخص في العالم. وجاءت هذه القفزة بعد تراجع سابق قدره 6.6 مليارات دولار نتيجة انخفاض السهم يوم الخميس.



وسجل سهم أمازون ارتفاعا بنسبة 53% منذ أدنى مستوياته في أبريل عند 161.38 دولارا، بينما ارتفع بأكثر من 12% منذ بداية العام.



وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه «أمازون» توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية لتلبية الطلب المتزايد عالميا.



وفي خطوة لإعادة هيكلة أعمالها، أعلنت الشركة هذا الأسبوع تسريح 14 ألف موظف من الكوادر الإدارية، في إطار مساع لجعل عملياتها أكثر مرونة وكفاءة، مؤكدة أن القرار ليس مدفوعا بأسباب مالية أو متعلقة بالذكاء الاصطناعي حتى الآن.



ورغم هذه التغييرات أشاد محللون في Pivotal Research بأداء الشركة، مؤكدين أن «أمازون» تتمتع بخندق دفاعي عميق حول أعمالها الأساسية بفضل حجمها الضخم، وأن لديها فرص نمو عضوي صحية متعددة مدعومة بهوامش ربح مرتفعة من نشاطها السحابي.