المريض اكتشفت أن لديه حصوات في المرارة وورماً كلوياً خلال الفحوص الطبية الروتينية

العمليتان تكللتا بالنجاح مع استقرار حالة المريض وتماثله للتعافي

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريقين طبيين من قسمين مختلفين في إجراء عمليتين جراحيتين متزامنتين باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية عن بعد، وذلك بين مستشفى الفروانية ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك.



ويعكس هذا الإنجاز ما يشهده القطاع الصحي من توسع نوعي في توظيف التقنيات الطبية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة مرضى دولة الكويت وفق أعلى المعايير العالمية.



وتعود تفاصيل الحالة لمريض في العقد السادس من العمر كان يعاني من حصوات في المرارة، وتم اكتشاف ورم في الكلية اليسرى بالصدفة أثناء الفحوص الطبية الروتينية.



ونظرا لحاجته لإجراء عمليتين جراحيتين ـ استئصال المرارة عبر فريق الجراحة العامة، واستئصال جذري للكلية عبر فريق جراحة المسالك البولية ـ تم استخدام تقنية الجراحة الروبوتية عن بعد لإتمام الجراحتين في آن واحد، بهدف تقليل الوقت الجراحي وتعزيز جودة التعافي.



وتم تجهيز المريض في غرفة العمليات بمركز صباح الأحمد للكلى والمسالك في منطقة الصباح الطبية التخصصية، في حين تواجد فريق الجراحة العامة من مستشفى الفروانية داخل مستشفى الفروانية نفسه، حيث تولى د.أحمد الملا إجراء عملية استئصال المرارة عبر التحكم الروبوتي عن بعد.



كما تواجد د.عبدالله سلطان من مستشفى الفروانية في مركز صباح الأحمد احتياطا لضمان أعلى درجات السلامة والاستجابة الفورية لأي تطور طارئ خلال العملية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة عند تطبيق هذا النوع المتقدم من الجراحة.



وبعد اكتمال العملية الأولى بنجاح، باشر فريق جراحة المسالك البولية بقيادة د.سعد الدوسري ود.أحمد المرزوق وفريقهما في مركز صباح الأحمد إجراء الاستئصال الجذري للكلية اليسرى باستخدام الروبوت، في تنسيق جراحي دقيق ومتكامل بين الفريقين.



وقد تكللت العمليتان بالنجاح ـ بفضل من الله ـ مع استقرار حالة المريض وتماثله للتعافي، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وتطور البنية التكنولوجية الصحية في البلاد، ويؤكد جاهزية المؤسسات الصحية في الكويت لتبني منظومات علاجية متقدمة تستند إلى الابتكار والتكامل بين المرافق الطبية.



واكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا للبرنامج الوطني لتوسيع نطاق الجراحة الروبوتية، وترسيخا لمكانة دولة الكويت ضمن الدول الرائدة في هذا المجال، وتأكيدا لالتزامها المستمر بمواصلة تطوير خدمات الرعاية الصحية وتقديم أفضل مستويات الجودة والأمان للمواطنين.