سموه هنّأ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه ورئيسة كومنولث دومينيكا بالعيد الوطني ورئيس بنما بذكرى الاستقلال



غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، البلاد أمس متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، وكبار المسؤولين في الدولة.



وكان سموه قد استقبل في قصر بيان صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم استعراض الشراكة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية.



حضر المقابلة صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه ابن السلطان عزلان محب الدين شاه نائب رئيس مجلس الأمناء، ود.عبدالله غول عضو مجلس الأمناء، وسمو الشيخ د.محمد الصباح عضو مجلس الأمناء، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان، وعضو مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية د.رجاء عيسى القرق، ومدير المركز د.فرحان نظامي، وعضو مجلس الأمناء د.باسل عبدالجابر مصطفى.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوسيه راؤول مولينو رئيس جمهورية بنما الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكاميرون الصديقة.



وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سيلفاني بورتون رئيسة كومنولث دومينيكا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.