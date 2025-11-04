أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن وجود 66 عيادة تغذية علاجية في مراكز الرعاية الصحية الأولية موزعة على مختلف المحافظات يعكس التزام الوزارة بتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.



جاء ذلك في كلمة الوزير العوضي خلال افتتاح الملتقى وورشة العمل المتخصصة في التغذية العلاجية التي تنظمها إدارة التغذية والإطعام بالوزارة بعنوان «التغذية وأمراض الجهاز الهضمي» بحضور وكيل الوزارة المساعد للصحة العامة بالتكليف د.المنذر الحساوي وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي المتين لأمراض الجهاز الهضمي ودور التغذية العلاجية في مختلف مراحل الرعاية والعلاج، إضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات البحثية وتطبيقاتها للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في دولة الكويت.

وأضاف العوضي أن التغذية السليمة تعد أحد أهم محاور الوقاية من الأمراض وفي ظل تزايد الأمراض غير السارية المرتبطة بنمط الحياة الحديث تبرز الحاجة إلى جهود متكاملة تستند إلى الأسس العلمية الموثوقة وتتسم بالتكامل والتعاون بين التخصصات.



وأوضح أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن أبرز العوامل المسببة في هذا العبء الصحي تتمثل في ارتفاع معدلات السمنة وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية الغنية بالأطعمة المصنعة وتعاطي التبغ، مؤكدا أن هذه العوامل قابلة للتعديل من خلال التدخلات المبنية على الأدلة العلمية والتوعية المستمرة ودعم السلوكيات الصحية.

وذكر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، إذ تم خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2025 افتتاح أربع عيادات جديدة للتغذية العلاجية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ليرتفع بذلك إجمالي عدد العيادات إلى 66 عيادة موزعة على مختلف المحافظات.



وأشار إلى أن هذه العيادات تقدم خدمات التقييم الغذائي ووضع الخطط العلاجية الفردية للمصابين بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ودهون الدم مع التركيز على التثقيف الغذائي وتعديل نمط الحياة نحو خيارات صحية مستدامة.



وأفاد العوضي بأن الخطط العلاجية في هذه العيادات تعتمد على أنظمة غذائية علمية متنوعة أثبتت فاعليتها في تحسين المؤشرات الصحية ويتم اختيارها وفق احتياجات كل مريض بعد تقييم دقيق لحالته.