

ثامر السليم



أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال القرار الوزاري رقم 297 لسنة 2025 بشأن إضافة عدد من البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بها في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يسمح للطلبة الكويتيين بالالتحاق بها، وذلك بناء على توصيات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وجاءت مواد القرار كما يلي:



مادة أولى: إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في الجامعات والتخصصات التالية:



٭ جامعة ماساتشوستس - أمهيرست: تخصص علم الحركة، بالماجستير والدكتوراه.



٭ جامعة كاليفورنيا - بيركلي: تخصص الصحة العامة، بدرجة الماجستير.



٭ جامعة بنسلفانيا: تخصص الاتصال، بدرجتي البكالوريوس والدكتوراه.



٭ جامعة نورث وسترن: تخصص الروبوتات، بدرجة الماجستير.



٭ جامعة كارنيجي ميلون: تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي، بدرجة الماجستير.



٭ جامعة بوسطن: تخصص الروبوتات والأنظمة الذاتية، بدرجة الماجستير.



٭ جامعة كولومبيا - نيويورك: تخصص التغذية السلوكية، بدرجة الدكتوراه.



مادة ثانية: يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال أيام الأسبوع الدراسي، وأن يتبع البرنامج الدراسي نظام التعليم التقليدي.



مادة ثالثة: يشترط أن يكون البرنامج الدراسي قد اجتاز المدة المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، والتأكد من أن الدرجات العلمية المستوفاة تتوافق مع اللوائح الصادرة عن وزارة التعليم العالي.