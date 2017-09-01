



بقلم يوسف عبدالرحمن

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لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك.

يوسف عبدالرحمن

وهاهم الآن ضيوف الرحمن من الخلائق في كل أرجاء عرفة يلبون النداء ويكثرون من الدعاء والرجاء، والكل يدعو بما يشاء، فقد غفر الله لعباده الذين دعاهم فلبوا الدعوة ووقفوا بعرفة.ومع أصوات الملبين والحجيج هذا العام، أنقل إليكم من صعيد عرفات من بعد طلوع شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يلبي الآن ملايين المسلمين الذين في النسك بالحج او صائمين يوم عرفة في بلدانهم، الكل يتجه الى الله ضارعا ملبيا وداعيا لنيل الاجر في الدنيا والآخرة.

والآن في عرفة وفي يوم حار بلغت فيه درجة الحرارة مداها واستظل الحجاج بكل شيء يوم لا ظل إلا ظله، فيارب برد قلوبهم بغفرانك واعتقهم من النار.

كل الالوان والاجناس تتوحد تحت لواء الدين، ملبية نداء الله عز وجل لأداء الفريضة من استطاع الى ذلك سبيلا.







ما شاء الله، مازالت الألوف المؤلفة تتزاحم قادمة من منى للدخول الى عرفات ولتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، إما في مسجد نمرة او في مخيمه او محيطه، والكل يدعو بما شاء لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو خير يوم تطلع عليه الشمس، وافضل ما يقول المسلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله «لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».







ويتوقف الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس ثم ينفرون الى مزدلفة، وفي هذا اليوم العظيم يعتق الله فيه العباد من النار ويباهي الخالق بضيوف الرحمن الملائكة «ان هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا». ويتوقف الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس ثم ينفرون الى مزدلفة، وفي هذا اليوم العظيم يعتق الله فيه العباد من النار ويباهي الخالق بضيوف الرحمن الملائكة «ان هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا».















وتلخص آداب الدعاء في هذا اليوم الاغر على النحو الآتي:٭ يدعو الانسان وهو موقن بالاجابة فلا يتعجل لقوله صلى الله عليه وسلم «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل»، ويقول «قد دعوت ربي فلم يستجب لي».

٭ الإكثار من الدعاء.

٭ يدعو الانسان ربه بعظائم الامور.

٭ يحرص المسلم على الدعاء لوالديه وعياله واسرته وعائلته وجماعته واصدقائه وجيرانه ومعارفه واحبابه.

٭ لا يدعو على رحم او مؤمن او على ولد، فربما توافق هذه اللحظة ساعة قبول.

٭ الاكثار من قول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).

٭ من آداب الدعاء مع الله ان تبدأ بالحمد والثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ثم من تريد.

يوم عظيم لنسك عظيم، وكلنا نحتاج الى كثير من الحوائج في الدنيا والآخرة، فيا رب تقبل نسك الحجاج والصوّام في هذا اليوم.

مسك الختام

بلسان الملايين من الحجاج، نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية ووزارة الحج وكل القطاعات المشاركة في تسيير اعمال الحج..

الكل يقول مشكورين وبيض الله وجوهكم على خدمة ضيوف الرحمن وفي كل المشاعر المقدسة ما قصرتوا، الله يزيدكم رخاء وأمنا ورفعة.













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