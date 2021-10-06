في إطار ملف الشراكة المجتمعية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، قامت لجنة التعريف بالإسلام بترجمة نصائح وإرشادات الإدارة العامة للمرور للجاليات بلغاتها المختلفة، وذلك بهدف نشر الوعي الأمني المروري، وتحقيق الانسيابية المرورية، والحفاظ على أمن رواد الطرق.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والموارد، عمار الكندري بلجنة التعريف بالإسلام: إن ترجمة التعليمات والقوانين المرورية تساهم في الحد من الاختناقات المرورية خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار الكندري إلى أن النصائح المترجمة، شملت رسائل عدة، من بينها الحث على الالتزام بلبس حزام الأمان، والخروج المبكر، وترك مسافة كافية، إلى جانب عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، حتى يتم الوصول بأمان.



وأعرب الكندري عن شكره لوزارة الداخلية على جهودها في التوعية المرورية، مؤكدا أن اللجنة تسعى من خلال شراكتها مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، على مستوى المواطنين والمقيمين، ولاسيما الجاليات من غير الناطقين باللغة العربية.



وفي الختام، جدد الكندري تهنئة لجنة التعريف بالإسلام لأولياء الأمور والطلبة، بعودة العام الدراسي الجديد، سائلا الله عز وجل أن يجعله عاما آمنا مباركا، ومثمرا بالعلم يساهم في تحقيق الأهداف التربوية، وطموح الكويت وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق.