الخالد: المشروع الذي طرحه «بيتك» لتجميل أحد مداخل العاصمة من المشاريع الجمالية المتميزة

الرشود: نرحب بزيارة الخالد.. واللقاء شهد تبادل الآراء حول التنسيق والتعاون بين الجانبين



أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالوهاب الرشود حرص «بيتك» على تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الخطط والبرامج الحكومية في مختلف المجالات ضمن جهود التنمية الوطنية وخدمة المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بالأعمال والأنشطة الهادفة إلى تحسين الوجه الحضاري للكويت وحماية البيئة وتعزيز منظومة الخدمات للمواطنين، مشيدا في هذا المجال بالبرنامج المتميز والحضاري الذي يطرحه محافظ العاصمة بشأن تجميل وتطوير مرافق مدينة الكويت العاصمة وإضفاء طابع حضاري حديث على شوارعها والأماكن الحيوية فيها.



وشدد الرشود خلال زيارة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد إلى «بيتك» على أهمية تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة لتجميل العاصمة وجعلها في مصاف المدن المتطورة والذكية والتي تعبر عن ارث حضاري كويتي وفى نفس الوقت تحمل طابعا عصريا حديثا، مشيرا إلى أن الخطة التي ينفذها المحافظ تتميز بالشمولية وتمازج الماضي مع الحاضر في عملية تطوير وتحديث ستساهم في نقل العاصمة إلى مستوى آخر من التنظيم والتجميل، الأمر الذي يضفي مزيدا من الأريحية ويحقق السعادة لزوار المدينة والعاملين فيها، ويزيد من الرواج والإقبال على مرافقها وخدماتها ومتاجرها وأماكن الترفيه فيها.



وأعرب الرشود عن تقدير وترحيب «بيتك» بزيارة محافظ العاصمة، حيث أتيحت الفرصة لتبادل الآراء والتصورات حول سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، والمضي قدما في تعزيز مجالات التعاون وتقديم مزيد من الأفكار نحو جعل مدينة الكويت افضل وأجمل وأكثر حيوية، لما في ذلك من أهمية، حيث يتركز في العاصمة المقار الرئيسية لكبرى الشركات والمؤسسات والبنوك، وتضم مجموعة من المجمعات التجارية وتعتبر مقصدا للكثير من زوار الكويت الطامحين الى التعرف على عاصمة الدولة وزيارة ومشاهدة ما تحتويه من مراكز ثقافية وتراثية ومبان مهمة ذات دلالات سياسية ومعمارية.



من جانبه، أعرب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك» عبد الوهاب الرشود ولجهود «بيتك» ومبادراته، مشيرا إلى أن المشروع الذي طرحه «بيتك» في تجميل أحد المداخل الرئيسية في المحافظة يعد من المشاريع الجمالية المتميزة.



وأضاف أن «العرض المرئي الذي شاهدناه حول المشروع والخدمات المقدمة له يعطي أنموذجا متقدما يتناسب مع رؤية المحافظة نحو التجميل والتحديث»، لافتا إلى «أننا سنرى هذا المشروع وغيره من المشاريع الموازية إن شاء الله في المحافظة قريبا على أرض الواقع».