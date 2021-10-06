قال مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري إنه منذ إطلاق الحوار المباشر باللغة الإسبانية بداية سبتمبر الماضي وخلال الشهر الأول أثمر المشروع 60 مهتديا ومهتدية من 14 دولة حول العالم، وأن هؤلاء المهتدين تم البدء مباشرة في تعليمهم الإسلام من خلال البرنامج التعليمي الخاص باللجنة.



وحول جنسيات المهتدين الجدد، أوضح الدوسري أنه تأتي في مقدمتها دولة فنزويلا بـ 35 مهتديا ثم دولة نيكاراغوا 6 مهتدين وبعدها الأرجنتين وكولومبيا 3 مهتدين لكل منهما أما من حيث الجنس فكانت النساء الأكثر دخولا في الإسلام بـ 33 مهتدية في حين كان عدد المهتدين الرجال الداخلين في الإسلام 27 مهتديا.



وأضاف أن الأسلوب المتبع في «الحوار المباشر» يعتمد على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى رفع الشبهات المثارة عن الإسلام والمسلمين قبل عرض محاسن الإسلام، وقد يستمر الحوار مع الشخص الواحد أكثر من 15 يوما متواصلة ليمن الله عليه ويشرح صدره للإسلام، وتحرص اللجنة على أن يكون الداعية ملما بثقافة وعادات الفئات المستهدفة حتى يستطيع مخاطبة عقل وقلب من يحاوره.



ودعا المحسنين والمتبرعين الى المساهمة في كفالة الدعاة والمعلمين التبرع من خلال الرابط Www.donate.edc.org.kw أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن للجنة 97288044 أو مركز الاتصال 1800082 كما يمكن الاستقطاع الشهري بأي مبلغ للمشاركة في كفالة الدعاة والمعلمين باللغة الإسبانية.

علما أن كفالة داعية باللغة الإسبانية تكلفتها 150 دينارا شهريا. وكفالة معلم باللغة الإسبانية تبلع 100 دينار شهريا.