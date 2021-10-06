أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع مجموعة مدارس الجري القابضة يوما وظيفيا لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كانت الفرص المعروضة لعدد 31 مسمى وظيفيا لحملة مؤهلات الثانوية والدبلوم والجامعة، ولاتزال الفرص المطروحة متاحة للتقديم من خلال البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الإرشاد والتوظيف - قسم الترشيح والتعيين [email protected]



وبين نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة سلطان الشعلاني أن الفرص المعروضة للعمالة الوطنية من حملة مؤهلات الدبلوم والجامعي، وذلك استمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل، إذ تطمح الهيئة الى الاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.



من جانب آخر، قامت مجموعة الجري القابضة بالشرح الوافي عن المجموعة والرد على استفسارات المتقدمين للعمل، وقد تم تقديم الشكر للهيئة على التعاون الذي ساهم في توفير كوادر وطنية من الخريجين للعمل.