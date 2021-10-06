في إطار مشاركته بالاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، نظم مستشفى رويال حياة برنامجا مدته أسبوع واحد لزيادة الوعي فيما يتعلق بالسلامة الداعمة والعناية الجيدة، تحت إشراف خبراء صحيين متمرسين مع مشاركة المرضى في البرنامج.



من المؤسف ما تعرضت له الأمهات والأطفال حديثو الولادة من صعوبات بسبب وباء COVID-19 خلال العشرين شهرا الماضية.

وكونهن من أكثر الفئات عرضة للخطر، فقد توجب عليهن وعلى عائلاتهن المرور بالعديد من التجارب المؤلمة خلال فترة الحمل والولادة في هذه الفترة.



ولأن منظمة الصحة العالمية تدرك أهمية هذا الموضوع، فقد حددت شعار عام 2021 «تصرفي الآن لولادة آمنة ومحترمة»، ونصحت كل مقدمي الرعاية بتسريع الإجراءات الضرورية لضمان «الرعاية الآمنة للأم والمولود الجديد».

وتجاوبا مع بيان منظمة الصحة العالمية، فقد ناشدت إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة الكويتية جميع المؤسسات الصحية في الكويت من خلال التعميم رقم 742 بتاريخ 10-8-2021، بالانضمام إلى هذه الحملة وتمكين وإشراك ودعم المرضى وعائلاتهم ضمن هذا المسعى بغاية تحقيق سلامة المرضى.



باعتبار أن سلامة المرضى المفتاح الأساسي للصحة، نظم مستشفى رويال حياة العديد من البرامج التي تضمنت تجهيز جناح خلال الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر في مدخل المستشفى، لتقديم مواد تثقيفية مع تقديم شرح كامل وواف للمرضى وأقاربهم عن أهمية هذه المشاركة.



كما نظم مستشفى رويال حياة أيضا جلسات تعليمية افتراضية بتاريخ 15 و16 سبتمبر 2021 للأمهات قريبات الولادة، والتي غطت عدة مواضيع كالتالي:



٭ برنامج «لاماز» للتحضير للولادة.



٭ الغذاء الصحي خلال فترة الحمل والإرضاع.



٭ إدارة الألم خلال المخاض والولادة.



٭ رحلة طفلك، من الولادة حتى الخروج من المستشفى.



٭ الرضاعة الطبيعية.. الخيار الأفضل لأي طفل.



إضافة إلى ذلك، فقد نظم المستشفى مسابقة لطاقم العمل كجزء من اليوم العالمي لسلامة المرضى، حيث شارك مائة موظف (10 فرق) من الأطباء، الطاقم التمريضي وغيرهم وفازوا بعدة جوائز.