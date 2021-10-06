ليلى الشافعي



أعلنت جمعية المنابر القرآنية عن انطلاق دورتها الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار «قرآني online» يوم الأحد 3 أكتوبر والتي تستمر حتى يوم 30 ديسمبر بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة ضمن مشروع غلمان القرآن الكريم.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد يوسف الشطي: أطلقت جمعية المنابر القرآنية شعار «قرآني online» على الدورة الشتوية الجديدة لربط حفظ القرآن الكريم في ظل ما تمر به البلاد من جائحة انتشار جائحة كوفيد- 19 بالوسائل الحديثة وبرامج التواصل بعد نجاح تنفيذ مشروعات الجمعية لخدمة القرآن الكريم أونلاين.



وأشار الشطي إلى أن إدارة الشؤون التعليمية بجمعية المنابر القرآنية تشرف على تنفيذ الدورة التي تهدف إلى تدبر وحفظ جزأي عم وتبارك من القرآن الكريم للبنين والبنات من عمر 5 إلى 14 سنة، بالإضافة إلى تعليم أسس اللغة العربية للصغار وفق مناهج خاصة لهم تعزز ذلك الجانب لديهم، بجانب التوعية بأهمية الأذكار والسنن والآداب التي تبني شخصية الطفل على الأسس الإيمانية، واحترام الكبير وبر الوالدين وغيرها من الآداب والقيم القرآنية.



وبين الشطي أن الدراسة في هذه الدورة بدأت من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 في أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء online عن طريق برنامج زووم ويسلم المنهج للطلاب pdf عن طريق «الأونلاين»، وذلك بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة سجلوا حتى الآن في الدورة.



وتوجه الشطي بالشكر لعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم للمنابر القرآنية في استمرار أنشطتها وفعالياتها القرآنية التي تهدف إلى تعزيز القيم القرآنية وتنشئة أجيال تتحلى بالسلوك والخلق القرآني القويم.