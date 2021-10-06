هاجمت نقابة اللاعبين المحترفين «فيفبرو» الافتقار إلى الرؤية الشاملة لدى المؤسسات الكروية، بما في ذلك اقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) بإقامة كأس العالم مرة كل سنتين، في وقت اعتبر أمينها العام بأن الصراع القائم بين مؤيد للفكرة ورافض لها مدفوع «بالمصالح التجارية».



ودعــا أمــين عام «فيفبرو» يوناس باير-هوفمان في اجتماع عبر الفيديو على هامش العرض التقديمي حول متطلبات اللعب للاعبين المحترفين، الى «إصلاح معقول وفعال» لتخفيف العبء عن لاعبي كرة القدم وتقليل فرص الإصابة.



وقال عن اقتراح فيفا بإقامة كأس العالم كل سنتين عوضا عن كل أربع سنوات: «هناك افتقار مطلق للرؤية الشاملة والقيادة من معظم المؤسسات.

إن الاقتراحات سواء كانت جيدة أو سيئة أو قبيحة بالنسبة لكرة القدم لا تملك سوى القليل من الأساس لإجراء محادثة أو استشارة، لأن كل شيء يتماشى مع المصالح التجارية للبطولات المختلفة».



ورأى «أن ذلك يقوض حقا فرصتنا في الحصول على إصلاح معقول وفعال. نود حقا أن نحاول التفريق بين المحادثات حول الروزنامة وتلك المتعلقة بالبطولات. هاتـــان محادثتــــان منفصلتان تماما».



وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين أوائل مارس الماضي من قبل المدرب السابق لأرسنال الانجليزي ومدير التطوير في فيفا حاليا الفرنسي أرسين فينغر، لكنها واجهت معارضة كبيرة.