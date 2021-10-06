راوغ مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي الصحافيين ردا على سؤال بشأن احتمال رحيله عن باريس سان جرمان عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.



وطلب اللاعب البالغ عمره 22 عاما من ناديه السماح له بالانضمام إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي لكن العملاق الفرنسي رفض أكثر من عرض من نظيره الإسباني.



وردا على سؤال هل يرغب في الرحيل الصيف المقبل، قال مبابي لصحيفة ليكيب الرياضية اليومية الفرنسية «أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد.

لو قيل لي ان ميسي سيلعب في باريس سان جرمان لما كنت أصدق ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث».



ويشكل مبابي وليونيل ميسي ونيمار ما يعتبره البعض أخطر ثلاثي هجومي في كرة القدم على مستوى الأندية لكن هذا الثلاثي يعاني للانسجام وأظهر مبابي إحباطه من عدم تعاون اللاعب البرازيلي.



وذكرت تقارير فرنسية أن مبابي لم يكن سعيدا من نيمار بسبب عدم تمرير الكرة إليه، قبل أن يتحدث المهاجم الفرنسي الدولي إلى أحد زملائه على مقاعد البدلاء عن شعوره بعدم الرضا عن هذا التصرف.



وعن هذه الواقعة قال مبابي: «نعم قلت ذلك. تحدث مثل هذه الأشياء طوال الوقت في كرة القدم.. لهذا السبب وبعدها مباشرة حين رأيت أن الموضوع بدأ يتصاعد تحدثت اليه، تبادلنا الكثير من الكلمات من هذا القبيل في الماضي وسنواصل القيام بذلك، لأننا نريد الفوز.

لكن لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاعر سلبية. لا يوجد استياء على الإطلاق لأنني أحترمه وأقدره».



ويرغب مبابي الآن في التركيز على كرة القدم.



وأضاف: «في الوقت الحالي، مستقبلي ليس أولوية. أهدرت بالفعل الكثير من الطاقة هذا الصيف وكان الأمر مجهدا».