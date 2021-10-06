فتح النجم الصربي الواعد دوشان فلاهوفيتش الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته للتقدم بعروضها، وذلك بعد رفضه تمديد عقده مع نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أفاد رئيس الأخير روكو كوميسو.

وفي رسالة مفتوحة إلى جماهير «فيولا» نشرت على موقع النادي، كشف الملياردير كوميسو أن المهاجم الصربي البالغ 21 عاما والذي ينتهي عقده مع فيورنتينا في يونيو 2023، رفض عرضا كان «سيجعله اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ النادي».



وأضاف: «كما قمنا بتحسين العرض في مناسبات عدة من أجل تلبية طلبات دوشان ومحيطه على السواء. لكن رغم جهودنا ومحاولاتنا لم تتم الموافقة على هذه العروض».



وأفاد كوميسو بأنه «خلال تواجدي في فلورنسا في الأسابيع القليلة الماضية عملت شخصيا جاهدا لإيجاد حل يرضي اللاعب والنادي على السواء، لكن يؤسفني القول اننا لم نكافأ على جهودنا ومحاولاتنا».



وأقر بالقول« في هذه المرحلة كل ما بإمكاننا فعله هو تلبية رغبات اللاعب ومحيطه، وأن نجد سريعا الحلول المناسبة والممكنة بينما نمضي قدما في هذا الموسم الجديد المثير».