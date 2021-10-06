أقر مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال بشعوره بالقلق لعدم مشاركة لاعب الوسط البارز جورجينيو فينالدوم بانتظام منذ انتقاله لفريقه الجديد باريس سان جرمان.



وانضم فينالدوم (30 عاما)، نائب قائد منتخب «الطواحين»، إلى سان جرمان من ليفربول لكنه بدأ أساسيا خمس مرات في تسع مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.



وأبلغ فان غال الصحافيين قبل استئناف تصفيات كأس العالم «بالطبع أشعر بالقلق وتحدثت معه بالفعل عن ذلك عندما وصل».



وبسبب إصرار فان غال على اختيار اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم يبدو مكان فينالدوم بالتشكيلة مهددا لكن المدرب المخضرم قلل سريعا من المخاوف والعناوين المثيرة.



وقال «لن تدق أجراس الانذار بعد، ولدي إيمان كبير ببعض اللاعبين».



وأضاف «أصيب فينالدوم قبل كأس العالم 2014 لكنني اخترته على أي حال ولعب كل المباريات تقريبا وأبلى بلاء حسنا»، مشيرا إلى فترته السابقة مع هولندا حين قادها لتحقيق المركز الثالث في النهائيات بالبرازيل.



ويغيب فينالدوم عن المباراة القادمة ضد لاتفيا في ريجا يوم الجمعة للإيقاف، لكن من المتوقع أن يشارك أمام جبل طارق الأسبوع المقبل في روتردام عندما تسعى هولندا للحفاظ على صدارة المجموعة السابعة.



وبعد ست مباريات يتفوق «الطواحين» على النرويج بفارق الأهداف ويتقدم بنقطتين على تركيا صاحبة المركز الثالث التي سحقها فريق فان غال 6-1 في التصفيات الشهر الماضي.