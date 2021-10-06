عرضت مجموعة «إيه.إل.كيه» الاستثمارية الأميركية المالكة لنادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم شراء باقي الأسهم المملوكة لمشجعي الفريق.



وكانـــت المجموعـــة التي يرأسها ألان بيس قد استحوذت على حصة الأغلبية في النادي في ديسمبر الماضي، ولايزال نحو 6% من أسهم النادي مملوكة لأفراد، وتؤكد مجموعة «إيه.إل.كيه» أنه لا يوجد إلزام للمشجعين بالبيع.



وقــال بـيــس فــي تصـريـحـــات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أردنا من تقديم هذا العرض أن نفعل للجماهير والمساهمين الشيء الصحيح. وسيكون من المخزي ألا نقدم عرضا مدروسا».