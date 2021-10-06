قال مدرب مان يونايتد السابق أليكس فيرغسون، إن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسيا في مباراته التي تعادل فيها 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلا من المشاركة بديلا في الشوط الثاني.



ودفع المدرب أولي غونـــار سولسكايــر برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء وكان يونايتد متقدما وقتها 1-0، لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.



وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيرغسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية «حين عرف أن رونالدو لن يلعب».



وعندما قال نورمحمدوف لفيرغسون إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني، أضاف أسطورة التدريب الأسكتلندي «أعرف بالطبع.. لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين».