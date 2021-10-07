القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرب أكتوبر 1973 كانت نقطة تحول في التاريخ المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها.



جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي أمس خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد. وقال الرئيس السيسي: «إن نصر أكتوبر كان ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاعه للإنسانية جمعاء».



وأضاف الرئيس السيسي: «شعب مصر العظيم.. نحتفل اليوم معا بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الزكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاعه للإنسانية جمعاء، ليعكس قوة إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته».



وأضاف الرئيس: «ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها، فتحية تقدير واعتزاز لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر لشجعاتهم وتضحياتهم، وتحية لشهداء أبرار قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته».



ووجه الرئيس السيسي التحية للشعب المصري الذي كان لصموده ووعيه ولمساندته لقواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات، العامل الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد، مؤكدا أن هذا التلاحم والوعي الشعبي سيظل هو الحصن الحقيقي الذي ساهم في صون الدولة المصرية وازدهار حضارتها العريقة منذ فجر التاريخ.



وأكد الرئيس السيسي أن مصر التي حاربت واستردت أرضها هي مصر ذاتها التي تسعى دائما إلى تحقيق السلام، فلم تسع مصر يوما لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الاستيلاء دون حق على ممتلكات ومقدرات الآخرين ولكن نسعى دائما لمد يد التعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية.



وقال الرئيس السيسي: «تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات فالحروب التقليدية التي اعتدنا عليها أو اعتدنا خوض غمارها في الماضي تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها»، مشيرا إلى أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني «لنحافظ على وطننا ومقدرات شعبنا باعتباره الأمانة التي ارتضينا أن نحملها».



من جهته، وجه اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، رسالة للرئيس قائلا: «اللي بتعمله النهاردة، حلم كنا بنحلم بيه زمان.. وايدينا في ايدك هنكمل المشوار». وأعرب فرج عن فخره بالخدمة مع الرئيس السيسي حيث كان قائدا لكتيبته، وقال «بفتخر إني في يوم من الأيام كنت مع حضرتك في الكتيبة، وكتبت تقرير تحدثت فيه عن كفاءتك».



إلا ان الرئيس السيسي قاطعه قائلا «لأ يا فندم، ده أنا اللي كنت مع حضرتك.. والعين مش ممكن تعلى عن الحاجب». وواصل فرج «بفتخر إني كتبت التقرير ده لحضرتك من 40 سنة، ومكنتش بتملق ولا أنافق لكن دي كلمة حق».



ووجه الرئيس الشكر للواء فرج قائلا: «اتعلمت منه لما كان قائدي حل المشاكل، وفي كل وحدة كان بيبقى فيه مشاكل، وهو أخدني ضابط استطلاع بعد ما وصل الكتيبة بأسبوع أو 10 أيام».