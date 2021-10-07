​القاهرة ـ ناهد إمام



تزامنا مع الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، قام خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بالعمل في 426 مشروعا لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وذلك في إطار تكثيف الجهود لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة، لما تمثله تنمية هذه المنطقة من أمن قومي لمصر، موضحا أن تلك المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالي وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم.



وأوضح وزير الإسكان أن من أهم المشروعات بسيناء، مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، التي يتم تنفيذها حاليا، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم تكليف الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ المشروعات المستهدفة لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، وجار حاليا التنفيذ وتشمل مكونات المشروع المخطط تنفيذها (تطوير النزل البيئي، مصر سيناء ـ إنشاء النزل البيئي الجديد «امتداد» ـ إنشاء ساحة السلام ـ إنشاء فندق جبلي ـ إنشاء مركز الزوار الجديد ـ إنشاء المجمع الإداري الجديد ـ تطوير المنطقة السياحية ـ تطوير مركز البلدة التراثية ـ تطوير منطقة البيوت البدوية ـ إنشاء المنطقة السكنية الجديدة)، بجانب إنشاء شبكات الطرق والمرافق وأعمال الوقاية من السيول



وقال الوزير: بالنسبة لمشروعات الطرق، تم وجار تنفيذ 98 مشروعا بإجمالي أطوال 926 كم نفذ منها 854 كم، وجار تنفيذ 72 كم، وكذا تنفيذ 32 مشروعا بمحور التنمية المتكاملة لأهالي سيناء، بجانب تنفيذ التجمعات السكنية للتجمعات التنموية الجديدة، وتشمل إنشاء تجمعات سكنية لـ22 تجمعا تنمويا جديدا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعا سكنيا، وجار تنفيذ المرحلة الثانية لـ17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتا إضافيا لاستيعاب الأسر المستفيدة من المشروع، وجار العمل بـ 4 تجمعات بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون.