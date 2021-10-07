القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



كشف وزير الري د.محمد عبدالعاطى عن ان عدد الازالات المستهدفة تبلغ نحو 163 الف حالة تقع على مساحة 8.275 ملايين متر مربع، وانه تم خلال اليوم الاول للحملات إزالة 863 حالة تعد على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية بمساحة تزيد على 99 ألف متر مربع ولاتزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات حتى الانتهاء من عملية الازالة تماما.



وأعلن عبدالعاطى حالة الاستنفار القصوى على مستوى كل الأجهزة المعنية بالوزارة والاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.



وأكد عبدالعاطي أن الوزارة عازمة على التصدي لكل أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.



كما وجه عبدالعاطى الى جميع القطاعات بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.



كما اكد على ضرورة مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، حيث تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية. كما تمت مناقشة نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة مع جميع المسئولين بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.