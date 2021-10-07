القاهرة ـ خديجة حمودة



حرصا من القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الرابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2021» والذي تنتهي فعالياته اليوم ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في كل المجالات.



وشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحافية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.



كما شمل المعرض جناحا للأنشطة الفنية ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.



واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 من كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كل منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة.



واشتمل معرض «ذاكرة اكتوبر 2021» على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة.



كما تضمنت الفعاليات افتتاح المتحف الحربى القومى بالقلعة يوم السادس من أكتوبر الجاري بعد تطويره والذي يعد واحدا من أهم المتاحف العسكرية التي تسرد تاريخ حقب زمنية مختلفة تضمنت العديد من البطولات العسكرية الخالدة.