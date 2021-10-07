مبارك الخالدي



يستأنف منتخبنا الوطني للشباب تدريباته السبت المقبل استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث أعلن الجهاز الفني للأزرق بقيادة الإسباني كارلوس مارتينيز قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لحضور التدريبات وهم: بدر العجمي، بدر المطيري، طلال الحجرف، عمر العنزي، عاصم الشمري (الجهراء)، أسامة العنزي (خيطان)، معاذ العنزي، محمد الدوسري، سعد العجمي (الساحل)، عبدالعزيز ياسر، فهد العازمي (السالمية)، محمد العازمي (الشباب)، حسين محمد، عبدالرحمن الخضر، عبدالرضا شهاب (العربي)، سالم الختلان، صالح المحطب، طلال الريش، عمر السليم، فهد العميري، يوسف الفجي (كاظمة)، حمود السنعوسي، صالح البناي، عبدالهادي العنزي، علي وليد جمعة، محمد الراشد، عمر المطر (الكويت)، وعبدالرحمن الرشيدي( النصر) وقد اعتذر عن الانضمام إلى المنتخب 5 لاعبين لأسباب دراسية، وهم: أحمد الشمري، معاذ الكندري، فهد الغنام، محمد الكندري وطلال الشمري.

ويستعد أزرق الشباب لخوض بطولة غرب آسيا للشباب في مدينة اربيل 18 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات العراق والأردن والبحرين ولبنان وسورية واليمن.