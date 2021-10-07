تتجه الأنظار إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية الذي سيكون مسرحا غدا لقمة الجارين مصر وليبيا ضمن منافسات المجموعة السادسة لتصفيات مونديال قطر، في أول مباراة رسمية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الإدارة الفنية لـ «الفراعنة»، حيث تكتسي القمة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري الساعي لتصحيح وضعه في المجموعة بعد تعادل مخيب أمام مضيفته الغابون (1-1) بالجولة الثانية ما أدى إلى إقالة المدرب الوطني حسام البدري وتعيين كيروش مكانه، وهي ثاني مباراة له مع مصر لكنها الأولى رسميا بعد فوزه على ليبيريا 2-0 الخميس وديا.



وتحتل مصر المركز الثاني بفارق نقطتين أمام ليبيا المتصدرة بالعلامة الكاملة في جولتين.



وقال كيروش: «أمامنا فترة قصيرة للتحضير ولن نلعب بمفردنا، سنواجه منتخبا قويا، ومهمتي أن أعرف إمكانيات اللاعبين، أعتقد أنني أعرف أفضل من الجميع ماذا ستفعل ليبيا في الملعب، هذا عملي وهذا الأمر يفسر بعض القرارات التي تمكننا من مواجهة ليبيا فنيا وتكتيكيا.

لابد أن نخرج بقرارات وحلول سحرية تصنع الفارق داخل الملعب بمساعدة اللاعبين «في إشارة إلى استبعاده المفاجئ لنجمي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف».



وأضاف: «لابد أن يعرف الإعلام والجمهور أن ليبيا حصلت على 6 نقاط من مباراتين وعلينا الاستعداد القوي للقاء، فنحن سنواجه المتصدر وبالتالي هم أفضل».



وتعول مصر على قائدها نجم ليفربول محمد صلاح المنتشي بتألقه في المباراة الأخيرة لناديه ضد الغريم مانشستر سيتي (2-2) بتسجيله هدفا رائعا وصناعته ألأول للسنغالي ساديو ماني، حيث شارك امس الأول في مران المنتخب، علما انه قام بمنح لاعبي المنتخب مجموعة من التيشرتات كهدايا تذكارية فور وصوله المعسكر، ونشر صورة له على حسابه بإنستغرام، واكتفى بالتعليق قائلا: «جاهز للذهاب».



من جهة أخرى، يخضع حارس المنتخب الأول محمد الشناوي لأشعة مقطعية للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به خلال مران أمس الأول بمعسكر المنتخب الحالي في برج العرب وهو ما وضع الجهاز الفني في موقف صعب ولكن مدير المنتخب وائل جمعة خرج ليقول إن إصابة الشناوي عبارة عن كدمة خفيفة خلال مشاركته في المران، وان حالته جيدة وأن إمكانية مشاركته في مباراة الغد كبيرة.