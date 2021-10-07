هادي العنزي



تتواصل منافسات بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ ينظمها النادي الكويتي للبولينغ بندية وإثارة كبيرين من قبل جميع المشاركين المحليين ومن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، الذين حرصوا على اكتساب الخبرة وصقل موهبتهم عبر الاحتكاك القوي والمنافسة الكبيرة.



وقد حرص مجلس إدارة النادي الكويتي للبولينغ برئاسة الشيخ طلال المحمد على توفير كل الاشتراطات الوقائية والاحتــرازات الصحيـة المعتمدة من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة لبطولة آمنة وصحية حرصا على سلامة جميع المشاركين في البطولة من فيروس كورونا المستجد.



وتتواصل منافسات البطولة يوميا من الساعة الـ 10 صباحا بنظام المحاولات، ليصعد إلى الأدوار النهائية أفضل 16 لاعبا ولاعبة، وذلك بعد أن تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات، وتختتم المنافسات 23 أكتوبر الجاري.

وتأتي البطولة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية خلال نوفمبر المقبل، مما جعل الإقبال كبيرا من قبل أغلب لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى اللجنة المنظمة إلى توفير كل السبل لضمان أفضل مشاركة للاعبين المشاركين في البطولة.