تأهل نادي الوحدة السعودي إلى ربع نهائي بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب 2021)، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 الجاري، وذلك بالفوز على نادي كال هيت سان فرانسيسكو الأميركي بنتيجة 29-20، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، كما تأهل لذات الدور فريق ماغديبورغ الألماني بالفوز على نادي جامعة سيدني الأسترالي 32-20.



وكانت البطولة قد انطلقت الثلاثاء في نسختها الـ 14، والتي تستضيفها السعودية للمرة الثانية على التوالي، حيث أقيم حفل الافتتاح في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، بحضور بدر القاضي نائب وزير الرياضة ود.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.



ورحب القاضي في كلمته الافتتاحية بجميع الفرق المشاركة وممثلي الاتحادات الدولية والمحلية في البطولة التي تستضيفها السعودية للعام الثاني على التوالي، مضيفا «باتت السعودية وجهة للرياضة في العالم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في السعودية».



وتشهد البطولة مشاركة 10 أندية تمثل قارات العالم، إضافة إلى ناديي النور والوحدة، ممثلي السعودية في البطولة، إلى جانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2019، وايضا مشاركة فرق الدحيل القطري (بطل آسيا)، وألبورغ الدنماركي (بطل أوروبا)، وجامعة سيدني الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)، وكال هيت سان فرانسيسكو (بطل أميركا الشمالية والكاريبي)، وبينيروس البرازيلي (بطل أميركا الجنوبية والوسطى)، والزمالك (بطل أفريقيا) وماغديبورغ الألماني (مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد بالبطاقة البيضاء).