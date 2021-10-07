يعقوب العوضي



استعاد القادسية توازنه بفوزه على القرين بنتيجة 30-25 في المباراة التي دارت بينهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، وبذلك وضع «الملكي» أول نقطتين في رصيده فيما بقي القرين دون نقاط، إذ ظهر القرين بصورة جيدة وكان ندا للأصفر إلا أن المحترف البوسني نيفين لم يوفق في إنهاء الفرص التي أتيحت له، ليستغل القادسية الفرصة ويقلب الدفة في نهاية اللقاء من خلال تسجيل أهداف التقدم من خلال الهجمات العكسية، مع تألق حارس «الأصفر» الشاب فهد صلبوخ في إبعاد أكثر من كرة محققة إذ تصدى لـ 4 انفرادات بالشوط الأول فقط، وبرز من القرين صانع الألعاب عبدالهادي حاجية إذ نجح في فتح الثغرات الدفاعية للقادسية واستغلال مهاراته في الاختراق من العمق الدفاعي والتصويب على مرمى المنافس.



وفي مباراة أخرى، فاز السالمية على العربي بنتيجة 26 - 22 ورفع رصيده إلى 4 نقاط متصدرا الترتيب العام مؤقتا، حيث ظهر «السماوي» في أوج عطائه أمام «الأخضر»، حيث تألق أنور بن عبدالله محترف الفريق، كما ظهر فواز الحربي وفواز يوسف بندر الشمري بصورة مميزة دعمها المحترف التونسي، في المقابل تألق من العربي المحترف سجاد أستكي وظهر سالم محبوب بصورة مميزة جدا نجح فيها بعمليات الاختراق من العمق الدفاعي وزعزعة الدفاع المنافس وسط تراجع كبير في المستوى الفني للمحترف إيفجن بونينكو، والذي لم يوفق في فرض نفسه حتى الآن.



الدرجة الأولى



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز الصليبخات على النصر بنتيجة 24-18 وربح أول نقطتين في رصيده فيما بقي النصر على رصيده السابق نقطتين أيضا، كما واصل اليرموك انطلاقته الجيدة بفوز على التضامن بنتيجة 27-21 ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي التضامن دون رصيد.



من جهة اخرى، أكد الاتحاد القطري لكرة اليد على مشاركة «الأزرق» في بطولة قطر الدولية لمنتخبات كرة اليد للرجال التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل على صالة الدحيل بنظام الدوري من دور واحد.



وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات وهي الكويت والسعودية وإيران وقطر، اذ تأتي إقامة البطولة في إطار تحضيرات «الأزرق» للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20 لمنتخبات الرجال المقررة في السعودية خلال الفترة من 18 حتى 31 يناير 2022، والمؤهلة لبطولة العالم في پولندا والسويد بالعام 2023.



وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى في البطولة الآسيوية إلى بطولة العالم 2023.