هادي العنزي



أثار اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الدولية، الشكوك حول إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 24 في موعدها المزمع من 4 حتى 20 فبراير المقبل، وذلك بعد أن أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ قلقه من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الصين في مواجهة جائحة كورونا، والتحديات السياسية حيال التوتر السياسي الحاصل بين الصين وتايوان منذ عدة أيام.



كما علق رئيس لجنة المتابعة والتنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية خوان انتونيو سامارانش خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أغلب أعضاء الجمعية العمومية، على أن الصين جاهزة من الناحية التنظيمية، فيما تبقى كيفية المشاركة في الدورة مشكلة قائمة في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة المتبعة في البلد المنظم، كما ناقش المجتمعون المشاكل التي تعانيها الرياضة في أفغانستان.



وفي هذا الصدد، ذكر أمين السر العام بالإنابة في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الاجتماع شهد نقاشا مستفيضا عن دورة الألعاب الشتوية المقبلة، والتحديات الصحية والرياضية واللوجستية التي تواجهها، مضيفا: «نأمل أن تتحد الجهود من أجل مشاركة ناجحة ومتميزة لجميع الرياضيين في دورة الألعاب الشتوية»، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «انوك» بمدينة كريت اليونانية في أكتوبر المقبل، سيضع النقاط على الحروف بشأن الكثير من الأسئلة التي أثارها أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية.



وأشار المري إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية تسعى لمشاركة فاعلة في الدورة الشتوية، موضحا: «نأمل المشاركة بأكبر وفد رياضي ممكن، ولكن الأمر يخضع لمعايير فنية محددة، ولدينا أحد أبطال الكويت في الرياضات الشتوية، كما نأمل له التوفيق في مشاركاته الدولية المقبلة ليحجز له مقعدا في أولمبياد بكين الشتوي، كما تسعى اللجنة الأولمبية لمشاركة منتخب الكويت لهوكي الجليد عبر توجيه دعوة مشاركة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية».