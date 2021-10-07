اجتمع وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي صباح أمس، مع عدد من ممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وممثلي وزارة الدفاع تم خلاله مناقشة مدى إمكانية توفير وتشكيل وزارة الدفاع لفريق عمل متخصص لإجراء المراقبة والرصد الإيكولوجي وإعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي الصحراوية المتضررة من الاحتلال العراقي في 6 مواقع شمال وجنوب الكويت.



وأكد الشيخ فهد جابر العلي أن توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تقضي بتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات لمختلف الجهات الرسمية بالدولة.