أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دور (كونا) التاريخي والريادي في دعم الصحافة والإعلام الكويتي والدفاع عن قضايا الكويت العادلة وإبرازها إقليميا ودوليا.



وقال الوزير المطيري لـ (كونا) بمناسبة ذكرى مرور 45 عاما على تأسيس الوكالة إن (كونا) أثبتت خلال العقود الماضية دورها الكبير في دعم الصحافة والإعلام الكويتي محليا في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد.



وأعرب عن اعتزازه بدور وكالة (كونا) التاريخي والريادي في الدفاع عن القضايا ورسم صورة مشرقة عن الإعلام والثقافة الكويتية أمام العالم.



وأضاف: «إنني بهذه المناسبة أؤكد على أهمية دور (كونا) في نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن الدولة وما تتمتع به من أرشيف معلوماتي ضخم نتيجة للعمل الاحترافي والموضوعي والمهني المستمر من قبل جميع العاملين فيها منذ تأسيسها».

وأوضح أن تميز (كونا) طوال عقود مضت جاء نتيجة إخلاص المؤسسين وإكمال العاملين بعدهم للمسيرة، الأمر الذي انعكس على تميز الوكالة خلال مشاركتها في تغطية أهم الأحداث والفعاليات محليا وإقليميا ودوليا ونقلها للمتابع الكويتي والعربي بشكل عام.



واستذكر في هذه المناسبة الدور الكبير للرواد المؤسسين للوكالة منذ تأسيسها بمرسوم أميري صادر في مثل هذا اليوم من عام 1976، مؤكدا ثقته بأن زملاءهم العاملين بالوكالة على قدر عال من المسؤولية والتميز والمهنية التي تمكنهم من إكمال المسيرة ومواصلة الإبداع والتألق.



وعبر الوزير المطيري عن خالص تهانيه وتبريكاته لإخوانه وأخواته العاملين بالوكالة بهذه المناسبة، متمنيا لهم دوام التميز والإبداع.