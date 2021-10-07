فاز مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري بالجائزة الفضية في مهرجان الأردن للإعلام العربي الرابع الذي اختتمت فعالياته بمشاركة شخصيات ومؤسسات إعلامية وفنية عربية.

وجاء حصول مكتب الشهيد على الجائزة عن عمله «من ريحة أبوي» ضمن فئة (البرامج التلفزيونية ـ الإعلام الأمني) التي شهدت حصول عمل القوات المسلحة الأردنية «جيشنا العربي» على الجائزة الذهبية وعمل مديرية الأمن العام الأردنية «العين الساهرة» على الجائزة البرونزية.

كما شاركت وزارة الدفاع والداخلية في المهرجان بعمل من إعداد مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش بعنوان «مشاركة القوة الجوية الكويتية في العمل الإغاثي» وفيلم «السوار الالكتروني» من إعداد الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في «الداخلية» إلى جانب عمل كويتي آخر من إعداد مكتب الشهيد بعنوان «الشهيدات».



وأكد الوكيل المساعد بالديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح حمد العوفان ان فوز مكتب الشهيد بالجائزة الفضية يعد فخرا للكويت والكويتيين.

وقال العوفان ان العمل الذي أنتجه المكتب «من ريحة أبوي» وحصل على الجائزة دليل على نجاح المكتب في وصول رسالته واهدافه على أكمل وجه امام العديد من الدول المشاركة.



وأضاف العوفان ان من المهام التي يعمل عليها المكتب هو السعي بإشراك اكبر قدر ممكن من الأعمال التي اشرف عليها المكتب إلى أن ترى النور كونها تعد من الرسائل التوعوية والإرشادية وتحث الابناء على الولاء الوطني.