عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقّعت عقود المناقصات الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية والبيوت الحكومية للمشمولين بالقانون رقم 2/2015 (فئة من باع بيته) في مشروع منطقة شرق صباح الأحمد السكنية، حيث تم تقسيم المشروع على مناقصتين، وذلك لضمان سرعة الانجاز، حيث سيشمل العقد الأول 597 بيتا بقيمة 63 مليون دينار تقريبا، في حين ان العقد الثاني سيحتوي على 587 بيتا بقيمة 68 مليون دينار تقريبا ليكون اجمالي الوحدات السكنية 1184 بيتا بقيمة اجمالية مقدرة بـ 131 مليون دينار.



وأشارت المصادر الى ان مساحة الوحدة السكنية الواحدة ستكون 300م2 وستكون جميع الوحدات السكنية بنموذج واحد للبناء، وسيكون نمط البناء مختلفا عن مشروع شرق تيماء المخصص للفئة نفسها. ولفتت المصادر الى إنجاز جميع الاعمال خلال فترة زمنية تتراوح بين عامين و6 اشهر الى 3 سنوات كحد اقصى، اذا ما أخذت بالحسبان فترات تعطيل الأعمال بسبب المناخ أو لظرف ما طارئ.