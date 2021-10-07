دارين العلي



اعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء م. مطلق العتيبي عن بدء تشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية في مطار الكويت الدولي والتي تغذي مطار «T2» قبل نهاية الشهر الجاري، يليها بعد اسبوعين تشغيل المحطة الثانية الخاصة كذلك بتشغيل المطار.



وقال العتيبي في تصريح صحافي ان الوزارة ومن خلال تشغيل هذه المحطات تكون قد اوفت بالتزاماتها مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني بتزويد مطار الكويت الدولي «T2» بالطاقة الكهربائية.



ولفت العتيبي الى ان هذه المحطات ضمن عدة مشاريع مهمة تنفذها وزارة الكهرباء والماء حاليا لتزويد المشاريع المختلفة بالطاقة الكهربائية مثل مشروع ميناء بوبيان الذي بدأت الوزارة في بناء محطته الرئيسية وخطوطه الهوائية، لتشغيل ميناء مبارك الكبير، وكذلك مدينة المطلاع السكنية التي ستشغل المحطات الرئيسية فيها في الربع الأول من عام 2023.



وحول صيانة المحطات وخطط الصيانة بعد موسم الذروة، لفت إلى أن عقود الصيانة في شبكات النقل الكهربائية منذ توقيعها لم تتوقف، ففي الصيف تتم صيانة المحطات في المناطق النائية مثل المناطق النفطية وغيرها، وفي الشتاء يتم العمل في المناطق السكنية مع زيادة عدد المجاميع لصيانة أكبر عدد ممكن من تلك المحطات لضمان استمرار وصول الطاقة الكهربائية للجميع بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق من الشباب الكويتي لعمل كشف أولي على هذه المحطات للتأكد من سلامتها، وفي حالة وجود خرير لزيوت أو غاز يتم علاجها بالشكل اللازم لحين القيام بأعمال الصيانة اللازمة، مبينا أن هناك 10 عقود صيانة، وكل عقد تعمل به مجموعتان، متوقعا أن تتعدى أعمال الصيانة أكثر من 70 محطة رئيسية خلال هذه الفترة.