أعرب راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن خالص التهاني لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد.

وقال القمص بيجول: نستذكر الثقة السامية التي أولاها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لسمو الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليا للعهد والترحيب الكبير من قبل أبناء الكويت بذلك والمبايعة المعبرة من مجلس الأمة للاختيار السامي الذي جاء تتويجا لمسيرة مشرقة من العمل الوطني المشرف، وهي مسيرة ممتدة للمستقبل - بإذن الله - بكثير من الإنجازات التي يتواصل تحقيقها من أجل رفعة الكويت واستدامة التنمية فيها.

وأشاد راعي الكاتدرائية المرقسية في الكويت بالمكانة المرموقة التي يحظى بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد داخل الكويت وخارجها، وقال ان الكويت بقياداتها السامية مازالت تقدم نماذج رائعة للتآخي والتسامح، وتؤكد أنها واحة للخير والسلام، وحضورها واضح في المشهد الإنساني العالمي، وهو حضور مقدر في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته لسموه بالتوفيق والسداد في مهامه الوطنية الجليلة، وأن يمتعه الله بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ الكويت وشعبها وينعم عليها بمواصلة التقدم والرخاء ويحفظ لها نعمة الأمن والاستقرار.