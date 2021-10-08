استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، في مقر الهيئة أمس، وفدا برئاسة عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل، ومرافقه فينسنت كيفني العمدة الجديد للحي المالي القادم، والسفيرة البريطانية في الكويت بليندا لويس.



وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة لعدد من المؤسسات المالية بالكويت، وكبار المسؤولين الاقتصاديين، وهي امتداد للعلاقات التي تربط البلدين في عدة مجالات، وفرصة للتباحث حول العديد من المشاريع المستقبلية بين البلدين والمتعلقة بالاستثمار المستدام، والتباحث حول تطوير التحكم في قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) وتعزيز البيئة التنظيمية الرقمية، بالإضافة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خاصة أن الكويت تعد من أقدم المستثمرين في المملكة المتحدة.



وقد أعرب عمدة الحي المالي لمدينة لندن خلال زيارته للهيئة، عن اهتمامه بعملها الذي ساهم بالارتقاء بسوق المال في الكويت وما ترتب عليه من ارتقاء تصنيف الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة في عدة مؤشرات.



وأعرب عن اهتمامه بمشروع تطوير السوق والمراحل التي اجتازها في وقت قياسي وأثره في تحسين كفاءة بيئة الاستثمار المحلي وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية المطبقة، كما تم التطرق خلال اللقاء الى عضوية الهيئة في منظمة الايسكو منذ 2017 واستيفائها لمبادئ المنظمة بنسبة تصل إلى 95%، وكذلك تم التطرق الى استراتيجية الهيئة الحالية وما تتضمنه من مشاريع وبرامج وأعمال تطويرية.



فيما أعرب الملحم عن طموح الهيئة في الارتقاء بسوق المال في الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة وفقا لمؤسسة «FTSE Russell»، كما طرحت الهيئة مسألة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع هيئة الإدارة المالية البريطانية «FCA» البريطانية.