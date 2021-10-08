أجرت شركة البترول الوطنية الكويتية قرعة لتوزيع 79 موظفا جديدا من خريجي تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي بكلية الدراسات التكنولوجية، الذين تم قبولهم لسد حاجة العمل في مصفاتي الشركة بميناء الأحمدي وميناء عبدالله، ولتغطية الشواغر لدى شركة الصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» بناء على طلبها. وأكدت الشركة في بيان صحافي أن القرعة تمت عبر نظام إلكتروني، لضمان الشفافية والحيادية في عملية الاختيار والتوزيع، والتي تجري وفق شروط واضحة ومحددة، كما جرت على دفعتين لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، والتزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي. وأوضحت ان أفراد هذه المجموعة سيلتحقون ببرامج تدريبية متخصصة ومكثفة لكسب المهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بحرفية ومهنية عالية. وأشارت الشركة إلى أن لديها خطة سنوية لتعيين خريجي التخصص المذكور، في إطار اتفاقية مبرمة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووفقا لحاجة العمل في مصافي تكرير النفط التابعة لها.