محمود عيسى



أنجز مكتب المهندس الكويتي (استشاريون عالميون)، بالتعاون مع الشركة الهندسية (Kohn Pedersen Fox Associates)، تصميم مبنى المقر الجديد لهيئة أسواق المال في الكويت، والذي يهدف الى الحصول على الشهادة الفضية «LEED v4.0» عند انجازه.



وفي هذا السياق، قالت مجلة كونستراكشن ويك، إن المبنى يحقق «توازنا دقيقا» بين الأناقة والإبداع الفني في اتجاه واجهته، وسيتم قريبا طرح مناقصة المشروع لتتم ترسته فيما بعد على المقاول الفائز بمناقصة المشروع.



وتحدثت مديرة الخدمات الهندسية والمعمارية في شركة (KEO International Consultants) ماري جويل، عن السر الذي يقف وراء التعاون الناجح بين كل المعنيين والمشاركين في تصميم هذا المشروع، حيث قالت ان التفاني والجهد الذي بذله كل عضو من أعضاء فريق التصميم في هذا المشروع لاستخدام افضل الأنظمة المختلفة في تصميم المبنى دون المساس بالهدف الأساسي للتصميم سر تعاوننا الناجح.



وأعربت جويل عن افتخارها وإشادتها بفريق التصميم لدى المكتب الكويتي «KEO» بقيادة مهندس المشروع والمنسق محمد زهري، الذي كان قادرا على تنسيق الحلول المعقدة لتحقيق الكمال في كل جوانب المبنى.



واستعرضت جويل جهود المتخصصين في تصميم واجهات المبنى فيرنر سوبك، مشيرة إلى أن «واجهة المبنى تمثل توازنا دقيقا بين الأناقة والإبداع الفني، حيث وضع تصميمها لتتميز بالديناميكية والقابلية للتكيف مع البيئات المحيطة بالمبنى».



وقد سعت KPF لجعل صورة الواجهة تعكس التزام هيئة أسواق المال بالشفافية والتعاون والنمو في شكل منحوت مبدع ويتمتع بإطلالة على كل من المدينة والبحر، وتتجلى هذه الشفافية في صورة زعانف معدنية مثقبة يتغير شكلها وحجمها وفقا لاتجاه الواجهة وتعرضها للشمس. وأضافت أن الدقة كانت من المهام الأساسية في انجاز تصميم الواجهة المعقدة.