استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ويليام راسل والوفد المرافق له، في قصر بيان أمس بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، كما حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.



وفي سياق متصل، بحث خليفة حمادة أمس، مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ويليام راسل والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والمملكة المتحدة والعمل على تطويرها.



وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء الذي يأتي ضمن زيارة رسمية سنوية لعمدة لندن إلى الكويت، مناقشة عدد من المواضيع أهمها دور الكويت كبوابة للاستثمار العالمي والتمويل الأخضر والاقتصاد المتوافق مع البيئة والابتكار والتكنولوجيا المالية.



وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى الخدمات المالية وتشجيع نمو قطاع الاستثمارات الصديقة للبيئة والإشادة بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والذي سيعقد في شهر نوفمبر القادم.



وأوضحت أن الجانبين ناقشا التمويل المستدام والمساندة في تلبية خطط الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع التغيير المناخي واندماج الأسواق الناشئة مع سياسات الصون البيئي ودعم القطاع التمويلي للمشاريع الصديقة للبيئة والرغبة في زيادة التبادل التجاري القائم بين البلدين.



جدير بالذكر، أنه الاجتماع شهد حضور كل من: العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية غانم الغنيمان، ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، وممثلين عن الهيئة وقطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية.